Интернет-тариф от компании Nline
Гигабит Плюс
К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
- подключение при помощи GPON, 4G/LTE
- скорость до 1000 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
-
- GPON
- 4G/LTE
- Абонентская плата
- 1 500 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 1000 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 1000 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
Мобильный интернет 4G — 15 Гб/мес