ФИТ 30 GPON + ЦТВ + телефония (Годовой контракт)

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Основные характеристики подключение при помощи GPON

скорость до 30 Мбит/с