7 Мбит/с

Каждый месяц скорость тарифа может быть увеличена на 10 Мбит/с, остаться равной скорости в предыдущем месяц или быть сброшена до минимальной скорости на тарифе «ФЕНИКС» - 70 Мбит/с. Абонентская плата при этом не меняется. Увеличение скорости на 10 Мбит/с может производиться до достижения предела в 150 Мбит/с. Повышение, сохранение и сброс скорости происходит 1 (первого) числа каждого месяца вне зависимости от статуса абонента на 1 (первое) число месяца. Полученная скорость сохраняется до 1 (первого) числа следующего месяца. Повышение скорости происходит в случае, если в прошлом месяце у абонента были начисления и (или) трафик в любом размере по услуге Интернет с тарифным планом «ФЕНИКС». Сохранение текущей скорости Интернета возможно в случае активации услуги «Добровольная блокировка» на срок не более 1 месяца. Если абонент не отвечает условиям повышения и сохранения скорости, а также в случае, если приостановление пользования услугой Интернет путем заказа сервиса «Добровольная блокировка» продолжается более 1 (одного) месяца, происходит сброс скорости Интернета до минимальной на данном Тарифном плане – 70 Мбит/с. Подключение тарифа «ФЕНИКС» доступно для абонентов, обслуживающихся на сети, построенной по технологии DOCSIS, на участках двунаправленной коаксиальной Сети «АКАДО», прошедших модернизацию до стандарта EuroDOCSIS 3.0, и где в момент подачи заявки доступно подключение к сети Интернет со скоростью в прямом/обратном канале 70 Мбит/c/ 7 Мбит/с.