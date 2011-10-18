Для абонентов сети HFC (стандарт EuroDOCSIS 3.0): Наличие Wi-Fi оборудования стандарта DOCSIS 3.0 является обязательным условием для заказа тарифа. Стоимость и состав услуги по акции формируется благодаря предоставлению 99% скидки на аренду Wi-Fi маршрутизатора по акции «Удачная Аренда» на весь срок пользования услугой. Скидка по акции «Удачная Аренда» предоставляется не на всех тарифах: в случае изменения тарифа необходимо уточнить возможность сохранения скидки на аренду в рамках нового тарифа. Базовая стоимость тарифа 498 руб.

Для абонентов сети Ethernet: Скорость Интернета 75 Мбит/с, канал симметричный. Аренда Wi-Fi роутера за 50 руб/мес включена в акционное предложение и предоставляется по желанию абонента. Базовая стоимость тарифа 449 руб.