ВЕКТОР 75
Для абонентов сети HFC (стандарт EuroDOCSIS 3.0): Наличие Wi-Fi оборудования стандарта DOCSIS 3.0 является обязательным условием для заказа тарифа. Стоимость и состав услуги по акции формируется благодаря предоставлению 99% скидки на аренду Wi-Fi маршрутизатора по акции «Удачная Аренда» на весь срок пользования услугой. Скидка по акции «Удачная Аренда» предоставляется не на всех тарифах: в случае изменения тарифа необходимо уточнить возможность сохранения скидки на аренду в рамках нового тарифа. Базовая стоимость тарифа 498 руб.
Для абонентов сети Ethernet: Скорость Интернета 75 Мбит/с, канал симметричный. Аренда Wi-Fi роутера за 50 руб/мес включена в акционное предложение и предоставляется по желанию абонента. Базовая стоимость тарифа 449 руб.
- подключение при помощи Docsis, Ethernet
- скорость до 75 Мбит/с
- Тип подключения
-
- Docsis
- Ethernet
- Абонентская плата
- 449 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
- Максимальная скорость на прием
- 75 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
75 Мбит/с
Для абонентов сети HFC (стандарт EuroDOCSIS 3.0): Скорость прямого канала 75 Мбит/сек., обратного - 7,5 Мбит/сек. Для абонентов сети Ethernet: Скорость прямого и обратного каналов 75 Мбит/сек.
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Комментарий оператора
Для абонентов сети Ethernet: Скорость Интернета 75 Мбит/с, канал симметричный. Аренда Wi-Fi роутера за 50 руб/мес включена в акционное предложение и предоставляется по желанию абонента. Базовая стоимость тарифа 449 руб.