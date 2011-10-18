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Интернет-тариф от компании АКАДО

ВЕКТОР 75

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно

Для абонентов сети HFC (стандарт EuroDOCSIS 3.0): Наличие Wi-Fi оборудования стандарта DOCSIS 3.0 является обязательным условием для заказа тарифа. Стоимость и состав услуги по акции формируется благодаря предоставлению 99% скидки на аренду Wi-Fi маршрутизатора по акции «Удачная Аренда» на весь срок пользования услугой. Скидка по акции «Удачная Аренда» предоставляется не на всех тарифах: в случае изменения тарифа необходимо уточнить возможность сохранения скидки на аренду в рамках нового тарифа. Базовая стоимость тарифа 498 руб.

Для абонентов сети Ethernet: Скорость Интернета 75 Мбит/с, канал симметричный. Аренда Wi-Fi роутера за 50 руб/мес включена в акционное предложение и предоставляется по желанию абонента. Базовая стоимость тарифа 449 руб.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Docsis, Ethernet
  • скорость до 75 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • Docsis
  • Ethernet
Абонентская плата
449 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Характеристики
Максимальная скорость на прием
75 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
75 Мбит/с

Для абонентов сети HFC (стандарт EuroDOCSIS 3.0): Скорость прямого канала 75 Мбит/сек., обратного - 7,5 Мбит/сек. Для абонентов сети Ethernet: Скорость прямого и обратного каналов 75 Мбит/сек.

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Комментарий оператора

Для абонентов сети Ethernet: Скорость Интернета 75 Мбит/с, канал симметричный. Аренда Wi-Fi роутера за 50 руб/мес включена в акционное предложение и предоставляется по желанию абонента. Базовая стоимость тарифа 449 руб.