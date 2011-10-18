Интернет-тариф от компании Wifire
Чемпион 25 Мбит
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Акция
действительно с 01.04.2018 до 13.06.2018
Угадай победителя Чемпионата по футболу и получи полгода бесплатного интернета от WiFire
Подключаясь к тарифу, вы выбираете одну из стран-участниц Чемпионата: Данию, Швейцарию, Мексику, Швецию, Сербию, Исландию, Сенегал, Египет, Нигерию, Перу, Японию, Австралию, Марокко, Коста-Рику, Иран, Тунис, Южную Корею, Панаму или Саудовскую Аравию
Если ваша страна победит - вы получите 6 месяцев бесплатного интернета
Итоги акции будут подведены 15 июня 2018 года
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 25 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 340 ₽
- Оборудование
- Рассрочка
- Стоимость оборудования
- 70 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 25 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 25 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет