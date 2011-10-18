Угадай победителя Чемпионата по футболу и получи полгода бесплатного интернета от WiFire

Подключаясь к тарифу, вы выбираете одну из стран-участниц Чемпионата: Данию, Швейцарию, Мексику, Швецию, Сербию, Исландию, Сенегал, Египет, Нигерию, Перу, Японию, Австралию, Марокко, Коста-Рику, Иран, Тунис, Южную Корею, Панаму или Саудовскую Аравию

Если ваша страна победит - вы получите 6 месяцев бесплатного интернета

Итоги акции будут подведены 15 июня 2018 года