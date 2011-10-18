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Интернет-тариф от компании Wifire

Чемпион 40 Мбит

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Акция
действительно с 01.04.2018 до 13.06.2018

Угадай победителя Чемпионата по футболу и получи полгода бесплатного интернета от WiFire
Подключаясь к тарифу, вы выбираете одну из стран-участниц Чемпионата: Англию, Португалию, Уругвай, Колумбию, Хорватию или Польшу
Если ваша страна победит - вы получите 6 месяцев бесплатного интернета
Итоги акции будут подведены 15 июня 2018 года

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 40 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
400 ₽
Оборудование
Рассрочка
Стоимость оборудования
70 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
40 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
40 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет