Угадай победителя Чемпионата по футболу и получи полгода бесплатного интернета от WiFire

Подключаясь к тарифу, вы выбираете одну из стран-участниц Чемпионата: Англию, Португалию, Уругвай, Колумбию, Хорватию или Польшу

Если ваша страна победит - вы получите 6 месяцев бесплатного интернета

Итоги акции будут подведены 15 июня 2018 года