Угадай победителя Чемпионата по футболу и получи полгода бесплатного интернета от WiFire

Подключаясь к тарифу, вы выбираете одну из стран-участниц Чемпионата: Германию, Бразилию, Францию, Испанию, Аргентину, Бельгию или Россию

Если ваша страна победит - вы получите 6 месяцев бесплатного интернета

Итоги акции будут подведены 15 июня 2018 года