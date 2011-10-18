Всего ничего

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Акция действительно Акционный тариф Действителен только для новых абонентов. Срок действия тарифного плана «Всего ничего» – 90 (девяносто) календарных дней с момента подключения абонента. После окончания указанного срока, если абонент не изменил самостоятельно тарифный план путем подачи заявления в офисе обслуживания абонентов, производится автоматический перевод абонента на тарифный план «FreeДом». Условия тарифного плана «FreeДом»: скорость передачи данных – до 40 Мбит/с днём, до 100 Мбит/с ночью, абонентская плата – 399 руб/мес. Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

скорость до 50 Мбит/с