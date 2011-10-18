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Интернет-тариф от компании НЕТБАЙНЕТ

Всего ничего

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Акция
действительно

Акционный тариф

Действителен только для новых абонентов.

Срок действия тарифного плана «Всего ничего» – 90 (девяносто) календарных дней с момента подключения абонента. После окончания указанного срока, если абонент не изменил самостоятельно тарифный план путем подачи заявления в офисе обслуживания абонентов, производится автоматический перевод абонента на тарифный план «FreeДом». Условия тарифного плана «FreeДом»: скорость передачи данных – до 40 Мбит/с днём, до 100 Мбит/с ночью, абонентская плата – 399 руб/мес.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
10 ₽

В сутки

Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер D-link DIR 300

По истечении 12 месяцев с даты передачи оборудования абоненту, Wi-Fi роутер переходит в собственность абонента при условии непрерывного пользования абонентом услугами.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
50 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу

До 100 Мбит/с с 1:00 до 9:00

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет