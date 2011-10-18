Интернет-тариф от компании НЕТБАЙНЕТ
Всего ничего
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Акция
действительно
Акционный тариф
Действителен только для новых абонентов.
Срок действия тарифного плана «Всего ничего» – 90 (девяносто) календарных дней с момента подключения абонента. После окончания указанного срока, если абонент не изменил самостоятельно тарифный план путем подачи заявления в офисе обслуживания абонентов, производится автоматический перевод абонента на тарифный план «FreeДом». Условия тарифного плана «FreeДом»: скорость передачи данных – до 40 Мбит/с днём, до 100 Мбит/с ночью, абонентская плата – 399 руб/мес.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
10 ₽
В сутки
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер D-link DIR 300
По истечении 12 месяцев с даты передачи оборудования абоненту, Wi-Fi роутер переходит в собственность абонента при условии непрерывного пользования абонентом услугами.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 50 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
До 100 Мбит/с с 1:00 до 9:00
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет