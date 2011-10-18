Стоимость и состав предложения по акции формируется благодаря предоставлению скидки 99% на аренду Wi-Fi маршрутизатора по акции «Удачная Аренда» (предоставляется на весь срок пользования услугой) и скидки 200 руб/мес от базовой стоимости тарифа на три месяца по акции «Тройная выгода». Скидка по акции «Удачная Аренда» предоставляется не на всех тарифах: в случае изменения тарифа необходимо уточнить возможность сохранения скидки по акции «Удачная Аренда» в рамках нового тарифа.

Для абонентов сети HFC (стандарт DOCSIS 3.0): Базовая стоимость тарифа 598 руб. Скорость Интернета: прямой канал 150 Мбит/с, обратный канал 15 Мбит/с. Наличие Wi-Fi оборудования стандарта DOCSIS 3.0 является обязательным условием для заказа тарифа. Стоимость и состав предложения по акции формируется благодаря предоставлению скидки 99% на аренду Wi-Fi маршрутизатора по акции «Удачная Аренда» (предоставляется на весь срок пользования услугой). Скидка по акции «Удачная Аренда» предоставляется не на всех тарифах: в случае изменения тарифа необходимо уточнить возможность сохранения скидки по акции «Удачная Аренда» в рамках нового тарифа.

Для абонентов сети Ethernet: Базовая стоимость тарифа 549 руб. Скорость Интернета: прямой канал 100 Мбит/с, канал симметричный. Стоимость и состав предложения по акции формируется благодаря аренде Wi-Fi роутера за 50руб/мес, включенной в акционное предложение (предоставляется по желанию абонента).