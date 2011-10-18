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Интернет-тариф от компании UNET

50 Мбит/сек

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
340 ₽

Цена за один месяц - 470 руб.

  • При покупке абонемента на 12 месяцев: 340 руб/мес. (всего 4080 руб.)
  • При покупке абонемента на 6 месяцев: 390 руб/мес. (всего 2340 руб.)
  • При покупке абонемента на 3 месяца: 440 руб/мес. (всего 1320 руб.)
Характеристики
Максимальная скорость на прием
50 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Бесплатное IPTV для компьютера с 22 каналами