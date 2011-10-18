Заботливый

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Акция действительно Тарифный план «Заботливый» доступен только для льготной категории граждан — пенсионеров по старости – лиц, достигших определенного возраста (для мужчин – 60 лет, женщин – 55 лет), получающих трудовую пенсию. Основные характеристики подключение при помощи ADSL

скорость до 3 Мбит/с