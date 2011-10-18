Интернет-тариф от компании НЕТБАЙНЕТ
Заботливый
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Акция
действительно
Тарифный план «Заботливый» доступен только для льготной категории граждан — пенсионеров по старости – лиц, достигших определенного возраста (для мужчин – 60 лет, женщин – 55 лет), получающих трудовую пенсию.
Основные характеристики
- подключение при помощи ADSL
- скорость до 3 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- ADSL
- Абонентская плата
- 150 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 3 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет