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Интернет-тариф от компании НЕТБАЙНЕТ

Заботливый

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Акция
действительно

Тарифный план «Заботливый» доступен только для льготной категории граждан — пенсионеров по старости – лиц, достигших определенного возраста (для мужчин – 60 лет, женщин – 55 лет), получающих трудовую пенсию.

Основные характеристики
  • подключение при помощи ADSL
  • скорость до 3 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
ADSL
Абонентская плата
150 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
3 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет