ФИТ 70 + ЦТВ + телефония (Годовой контракт)

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.

Акция действительно до 21.12.2019 Акционная скорость - 100 Мб/с Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

скорость до 100 Мбит/с