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Интернет-тариф от компании МТС

Эконом + ИТВ 2 Гб

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 10 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
800 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
60 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
10 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
10 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Ограниченный
Ограничение: 2 Гб
Посуточная тарификация
Нет

Стоимость трафика сверх лимита - 1 руб./Мб

Наличие ТВ
Да
Количество каналов
133 ТВ канала
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD