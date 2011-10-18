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Интернет-тариф от компании АКАДО

ЗВЁЗДЫ мини SPIKE

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Docsis, Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • Docsis
  • Ethernet
Абонентская плата
470 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с

Для абонентов сети HFC (стандарт EuroDOCSIS 3.0): Скорость прямого канала 100 Мбит/сек., обратного - 10 Мбит/сек.
Для абонентов сети Ethernet: Скорость прямого и обратного каналов 100 Мбит/сек.

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

10 HD-каналов
Включен канал SPIKE

Количество каналов
112 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги

В тариф включена услуга "Антенна АКАДО"