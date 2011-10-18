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Интернет-тариф от компании АКАДО

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К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet, Docsis
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • Ethernet
  • Docsis
Абонентская плата
350 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Для абонентов, подключающихся по технологии DOCSIS, стоимость аренды роутера составит 1 руб./мес.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с

Для абонентов сети HFC (стандарт EuroDOCSIS 3.0): Скорость прямого канала 100 Мбит/сек., обратного - 10 Мбит/сек.
Для абонентов сети Ethernet: Скорость прямого и обратного каналов 100 Мбит/сек.

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет