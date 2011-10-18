Интернет-тариф от компании АКАДО
СПАСИБО
К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet, Docsis
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
-
- Ethernet
- Docsis
- Абонентская плата
- 350 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
-
Для абонентов, подключающихся по технологии DOCSIS, стоимость аренды роутера составит 1 руб./мес.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
100 Мбит/с
Для абонентов сети HFC (стандарт EuroDOCSIS 3.0): Скорость прямого канала 100 Мбит/сек., обратного - 10 Мбит/сек.
Для абонентов сети Ethernet: Скорость прямого и обратного каналов 100 Мбит/сек.
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет