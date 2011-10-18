Интернет-тариф от компании ОнЛайм
Киномания мини 200 2в1
К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 200 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
700 ₽
По окончании промо-периода (12 мес.) абонентская плата составит 800 руб./мес.
- Оборудование
- Платная аренда
- Комментарий к оборудованию
-
Бесплатная аренда роутера на полтора года
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 200 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 200 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
Пакет каналов "Легкий"
- Количество каналов
- 62 ТВ канала
- Оборудование для ТВ
-
- Платная аренда
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD