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Интернет-тариф от компании ОнЛайм

Киномания мини 500 2в1 Игровой

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 500 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
1 139 ₽

По окончании промо-периода (12 мес.) абонентская плата составит 1239 руб./мес.

Оборудование
Платная аренда
Комментарий к оборудованию

Бесплатная аренда роутера на полтора года

Характеристики
Максимальная скорость на прием
500 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
500 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

Пакет каналов "Легкий"

Количество каналов
62 ТВ канала
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги

В тариф включены бонусы в играх:

  • World of Tanks
  • World of Warships
  • Warface
  • Blade and Soul
  • Point Blank
  • Lineage 2