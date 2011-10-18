Интернет-тариф от компании ОнЛайм
Киномания 10 2в1
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Основные характеристики
- подключение при помощи ADSL
- скорость до 10 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- ADSL
- Абонентская плата
-
600 ₽
По окончании промо-периода (12 мес.) абонентская плата составит 700 руб./мес.
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 1 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Аренда роутера за 1 руб./мес. на год
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 10 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 10 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
Пакет каналов "Легкий"
- Количество каналов
- 62 ТВ канала
- Оборудование для ТВ
-
- Платная аренда
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD