Интернет-тариф от компании ОнЛайм
Киномания мини 100 2в1 Игровой
К сожалению, этот тариф не активен.
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
- подключение при помощи GPON, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
-
- GPON
- Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- Абонентская плата
-
1 139 ₽
По окончании промо-периода (12 мес.) абонентская плата составит 1239 руб./мес.
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 1 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Аренда роутера за 1 руб./мес. на год
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
Пакет каналов "Легкий"
- Количество каналов
- 62 ТВ канала
- Оборудование для ТВ
-
- Платная аренда
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
В тариф включены бонусы в играх:
- World of Tanks
- World of Warships
- Warface
- Blade and Soul
- Point Blank
- Lineage 2