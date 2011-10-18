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Интернет-тариф от компании ОнЛайм

Двойная выгода Лайт

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Основные характеристики
  • подключение при помощи ADSL, GPON, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
  • скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • ADSL
  • GPON
  • Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
Абонентская плата
390 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
1 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
50 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
50 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

Пакет каналов "Легкий"

Количество каналов
62 ТВ канала
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD