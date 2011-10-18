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Интернет-тариф от компании Ростелеком

Антивирусный

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), GPON, ADSL
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
  • GPON
  • ADSL
Абонентская плата
500 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
1 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с

При подключении по технологии ADSL скорость составит 6 Мбит/с

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Антивирус Kaspersky Anti-virus