Интернет-тариф от компании Ростелеком
Легкий + Киномания ADSL
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Основные характеристики
- подключение при помощи ADSL
- скорость до 6 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- ADSL
- Абонентская плата
-
660 ₽
По истечении промо-периода (12 месяцев) абонентская плата составит 760 руб./мес.
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 1 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 6 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 6 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
В тариф включены пакеты каналов "Легкий" и "Твое кино", а также VIP Viasat Premium и Amediateka Home от HBO
Первая ТВ-приставка предоставляется за 1 руб./мес. по акции "Оборудование по Суперцене"
- Количество каналов
- 104 ТВ канала
- Оборудование для ТВ
-
- Платная аренда
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
На 12 месяцев бесплатно подключается Управление просмотром