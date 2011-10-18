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Интернет-тариф от компании Ростелеком

Игровой + ТВ

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Основные характеристики
  • подключение при помощи ADSL, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), GPON
  • скорость до 200 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • ADSL
  • Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
  • GPON
Абонентская плата
1 050 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
30 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
200 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
200 Мбит/с

При подключении по технологии ADSL скорость составит 6 Мбит/с, FTTx - 100 Мбит/с

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
129 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги

Игровые преимущества в играх World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes, Warface, Lineage 2, Blade & Soul и Point Blank