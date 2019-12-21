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Интернет-тариф от компании МТС

ФИТ 40 + ЦТВ + телефония (Годовой контракт)

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Акция
действительно до 21.12.2019

Акционная скорость - 100 Мб/с

Основные характеристики
  • подключение при помощи Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
Абонентская плата
790 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
20 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
144 ТВ канала
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги

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  • Исходящие на мобильные других операторов домашнего региона - 2 руб./мин.
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  • Исходящие по межгороду на номера других операторов - 3,99 руб./мин.