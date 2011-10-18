Интернет-тариф от компании ЧЕБNET
Удачный год 50 + ТВ 130
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
510 ₽
По окончании промо-периода (365 дней) абонентская плата составит 600 руб./мес.
- Оборудование
-
- Рассрочка
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 70 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 50 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 50 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
- Количество каналов
- 70 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Рассрочка
- Выкуп
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD