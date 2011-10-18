Интернет-тариф от компании АКАДО
Звёзды Premium
К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
- подключение при помощи Docsis, Ethernet
- скорость до 175 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
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- Docsis
- Ethernet
- Абонентская плата
-
864 ₽
Для абонентов, подключающихся по технологии DOCSIS, абонентская плата составит 914 руб./мес.
- Оборудование
- Включено в платеж
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 175 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
100 Мбит/с
Для абонентов сети HFC (стандарт EuroDOCSIS 3.0): Скорость прямого канала 175 Мбит/сек., обратного - 17,5 Мбит/сек. Для абонентов сети Ethernet: Скорость прямого и обратного каналов 100 Мбит/сек.
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Да
33 HD-канала
- Количество каналов
- 220 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
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- Платная аренда
- Тип ТВ
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- Стандартное
- HD