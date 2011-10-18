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Интернет-тариф от компании АКАДО

Звёзды Premium

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Docsis, Ethernet
  • скорость до 175 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • Docsis
  • Ethernet
Абонентская плата
864 ₽

Для абонентов, подключающихся по технологии DOCSIS, абонентская плата составит 914 руб./мес.

Оборудование
Включено в платеж
Характеристики
Максимальная скорость на прием
175 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с

Для абонентов сети HFC (стандарт EuroDOCSIS 3.0): Скорость прямого канала 175 Мбит/сек., обратного - 17,5 Мбит/сек. Для абонентов сети Ethernet: Скорость прямого и обратного каналов 100 Мбит/сек.

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

33 HD-канала

Количество каналов
220 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD