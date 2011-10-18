Интернет-тариф от компании ЧЕБNET
Выгодный 100 + ТВ (70 каналов) (предоплата)
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
385 ₽
Общая сумма предоплаты за 12 месяцев - 4620 руб.
По истечении 12 месяцев оплата производится помесячно, абонентская плата составит 669 руб./мес.
- Оборудование
-
- Рассрочка
- Выкуп
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
- Количество каналов
- 70 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Рассрочка
- Выкуп
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Комментарий оператора
Договор заключается на 12 месяцев с полной предоплатой.
В случае досрочного расторжения договора плата за услуги рассчитывается исходя из не акционных тарифов. За те месяца, в которые абонент не пользовался услугами, оплата возвращается.