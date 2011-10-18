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Интернет-тариф от компании Югрател

Wifire Home 30 + Wifire TV 150

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
1 500 ₽
Оборудование
  • Выкуп
  • Рассрочка
Стоимость оборудования
70 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер:
Рассрочка от 70 руб./мес.
Выкуп от 2 200 руб.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
30 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
30 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

ТВ-приставка:
Рассрочка 120 руб./мес.
Выкуп 3900 руб.

Количество каналов
150 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Выкуп
  • Рассрочка
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD