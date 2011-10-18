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Интернет-тариф от компании Югрател

Выгодный 30 + ТВ (130 каналов) (предоплата)

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
775 ₽

Общая сумма предоплаты за 12 месяцев - 9300 руб.
По истечении 12 месяцев оплата производится помесячно, абонентская плата составит 1050 руб./мес.

Оборудование
  • Рассрочка
  • Выкуп
Характеристики
Максимальная скорость на прием
30 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
30 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
130 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Рассрочка
  • Выкуп
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Комментарий оператора

Договор заключается на 12 месяцев с полной предоплатой.
В случае досрочного расторжения договора плата за услуги рассчитывается исходя из не акционных тарифов. За те месяца, в которые абонент не пользовался услугами, оплата возвращается.