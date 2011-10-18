Интернет-тариф от компании Югрател
Игровой 30
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 1 100 ₽
- Оборудование
-
- Рассрочка
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 70 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 30 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 30 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
Абонентам предоставляются бонусы в игре Warface:
- уникальное премиум-оружие M249 Para для штурмовика
- Fabarm STF 12 Compact для медика
- SCAR-L PDW для инженера
- Bushmaster BA50 для снайпера
- 10 кредитов ежедневно