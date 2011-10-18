Интернет-тариф от компании Югрател
Эксклюзив Промо + ТВ 150
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 800 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
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100 Мбит/с
По окончании промо-периода (185 дней) скорость снижается до 50 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Да
- Количество каналов
- 120 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
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- Рассрочка
- Выкуп
- Тип ТВ
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- Стандартное
- HD