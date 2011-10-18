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Интернет-тариф от компании Цифра Один

Интернет 500 Мбит + ТВ

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 500 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
990 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Характеристики
Максимальная скорость на прием
500 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
125 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD