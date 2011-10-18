Интернет-тариф от компании ТИНКО
Интернет 100 Мбит
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- стоимость подключения 1000 ₽
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Стоимость подключения
-
1 000 ₽
Авансовый платеж - 1000 руб.
Используется для оплаты услуг связи. Не возвращается в случае расторжения договора.
- Абонентская плата
-
350 ₽
Абонентская плата 350 руб./мес. при оплате за год (4200 руб.)
Также возможна оплата за полгода (4800 руб. - 400 руб./мес.) и помесячно (450 руб./мес.)
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет