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Интернет-тариф от компании ТИНКО

Интернет 100 Мбит

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • стоимость подключения 1000 ₽
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Стоимость подключения
1 000 ₽

Авансовый платеж - 1000 руб.
Используется для оплаты услуг связи. Не возвращается в случае расторжения договора.

Абонентская плата
350 ₽

Абонентская плата 350 руб./мес. при оплате за год (4200 руб.)
Также возможна оплата за полгода (4800 руб. - 400 руб./мес.) и помесячно (450 руб./мес.)

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет