Интернет-тариф от компании Планета
Лайт 14
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- стоимость подключения 415 ₽
- скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Стоимость подключения
-
415 ₽
- Абонентская плата
- 565 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 150 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 30 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет