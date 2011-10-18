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Интернет-тариф от компании Планета

Лайт 14

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • стоимость подключения 415 ₽
  • скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Стоимость подключения
415 ₽
Абонентская плата
565 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
150 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
30 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет