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Интернет-тариф от компании Планета

Хит 28

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 200 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
840 ₽
Оборудование
Выкуп
Стоимость оборудования
4 499 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
200 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

53 HD-канала

Количество каналов
159 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги

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