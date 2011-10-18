Интернет-тариф от компании Планета
Хит 44
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 200 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 1 320 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 200 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
81 HD-канал
- Количество каналов
- 302 ТВ канала
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
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