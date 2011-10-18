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Интернет-тариф от компании Ростелеком

Интернет до 100 Мбит/с (Два интернета)

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
  • скорость до 100 Мбит/с
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Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
Абонентская плата
260 ₽

Абонентская плата в первые два месяца по акции "Два интернета", т.е. при использовании мобильной связи от Ростелеком
Дальнейшая абонентская плата будет зависеть от трат на мобильную связь

Оборудование
Платная аренда
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
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