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Интернет-тариф от компании Ростелеком

Интернет до 35 Мбит/с (Два интернета)

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Docsis
  • скорость до 35 Мбит/с
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Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Docsis
Абонентская плата
275 ₽

Абонентская плата в первые два месяца по акции "Два интернета", т.е. при использовании мобильной связи от Ростелеком
Дальнейшая абонентская плата будет зависеть от трат на мобильную связь

Оборудование
Платная аренда
Характеристики
Максимальная скорость на прием
35 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
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