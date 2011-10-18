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Интернет-тариф от компании АКАДО

Интернет 100 + Звезды Мини

Основные характеристики
  • подключение при помощи Docsis, Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • Docsis
  • Ethernet
Абонентская плата
390 ₽

По истечении промо-периода (3 месяца) абонентская плата составит 510 руб./мес.

Оборудование
Включено в платеж
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с

При подключении по технологии DOCSIS 3.0 исходящая скорость 10 Мбит/с, по технологии Ethernet - 100 Мбит/с

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

9 HD-каналов

Количество каналов
121 ТВ канал
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD