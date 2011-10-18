Интернет-тариф от компании АКАДО
Интернет 100 + Звезды
Основные характеристики
- подключение при помощи Docsis, Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
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- Docsis
- Ethernet
- Абонентская плата
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435 ₽
По истечении промо-периода (3 месяца) абонентская плата составит 555 руб./мес.
- Оборудование
- Включено в платеж
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
100 Мбит/с
При подключении по технологии DOCSIS 3.0 исходящая скорость 10 Мбит/с, по технологии Ethernet - 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Да
10 HD-каналов
- Количество каналов
- 180 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
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- Стандартное
- HD