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Интернет-тариф от компании АКАДО

Интернет 150 + Звезды Premium

Основные характеристики
  • подключение при помощи Docsis
  • скорость до 150 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Docsis
Абонентская плата
770 ₽

По истечении промо-периода (3 месяца) абонентская плата составит 890 руб./мес.

Оборудование
Включено в платеж
Характеристики
Максимальная скорость на прием
150 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
15 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

39 HD-каналов

Количество каналов
231 ТВ канал
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD