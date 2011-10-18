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Интернет-тариф от компании АКАДО

Интернет 200 + Звезды HD

Основные характеристики
  • подключение при помощи Docsis
  • скорость до 200 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Docsis
Абонентская плата
695 ₽

Абонентская плата по истечении промо-периода (3 месяца) составит 815 руб./мес.

Оборудование
Включено в платеж
Характеристики
Максимальная скорость на прием
200 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
20 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

37 HD-каналов

Количество каналов
215 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD