Интернет-тариф от компании АКАДО
Интернет 200 + Звезды HD
Основные характеристики
- подключение при помощи Docsis
- скорость до 200 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Docsis
- Абонентская плата
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695 ₽
Абонентская плата по истечении промо-периода (3 месяца) составит 815 руб./мес.
- Оборудование
- Включено в платеж
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 200 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 20 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Да
37 HD-каналов
- Количество каналов
- 215 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
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- Стандартное
- HD