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Интернет-тариф от компании МГТС

Лето 2018

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
  • скорость до 200 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • GPON
  • Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
Абонентская плата
399 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Характеристики
Максимальная скорость на прием
200 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Бесплатная мобильная связь на все лето по тарифу Smart от МГТС:

  • 500 минут
  • 500 смс
  • 15 ГБ