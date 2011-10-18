Интернет-тариф от компании ОнЛайм
Футболомания + «FIFA 18» 100
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Основные характеристики
- подключение при помощи GPON, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
-
- GPON
- Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- Абонентская плата
-
666 ₽
Единовременный платеж за 3 месяца: 1999 руб.
По истечении промо-периода (3 месяца) абонентская плата составит 700 руб./мес.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
Бесплатно предоставляется игра «FIFA 18» от Electronic Arts для PC