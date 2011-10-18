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Интернет-тариф от компании Дом.ru Санкт-Петербург

Игровой LoL

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • стоимость подключения 100 ₽
  • скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Стоимость подключения
100 ₽
Абонентская плата
550 ₽
Оборудование
Рассрочка
Стоимость оборудования
120 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
60 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу

С 4-того месяца скорость 60 Мбит/с

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
  • Пакет "Геймер"
  • Активация всех чемпионов в League of Legends