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Интернет-тариф от компании Дом.ru Санкт-Петербург

Игровой + ТВ

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • стоимость подключения 100 ₽
  • скорость до 300 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Стоимость подключения
100 ₽
Абонентская плата
1 230 ₽
Оборудование
Рассрочка
Стоимость оборудования
120 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
300 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

42 HD-канала

Количество каналов
154 ТВ канала
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги
  • Пакет "Геймер"
  • Пакет "Кино и музыка в HD"
  • Активация всех чемпионов в League of Legends