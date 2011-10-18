Интернет-тариф от компании НЕТБАЙНЕТ
Free.Style 7
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Акция
действительно с 05.07.2015 до 30.11.2015
Горячий сезон
При подключении услуг Интернет новый абонент получает скидку в размере 50% от стоимости выбранного тарифного плана в течение первых двух месяцев.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 7 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
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595 ₽
298 руб/мес первые 2 месяца с момента подключения по акции «Горячий сезон»
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 7 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
В ночное время с 01:00 до 9:00 — 14 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет