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Интернет-тариф от компании Flex

50М/ТВ/500р

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • стоимость подключения 1000 ₽
  • скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Стоимость подключения
1 000 ₽

Зачисляется на лицевой счет

Абонентская плата
500 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
50 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
ТВ каналов